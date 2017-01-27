Автомобильный рынок Южной Кореи в августе 2021 года

Для южнокорейского авторынка 2021 год начался позитивно: в 1 квартале продано 431 505 автомобилей, что соответствует росту продаж на 11,3% по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во втором квартале объём реализации машин снизился, причем в двузначном выражении (-12,6%) - до 470 336 экземпляров.

В июле рынок немного улучшился, продажи автомобилей упали всего на 8,5% - до 147 901 шт. В августе южнокорейский рынок показал еще меньшее падение (-2,7%), реализовано 128 363 автомобилей. Суммарно с начала года в стране продано 1,18 млн автомобилей, что на 3,4% меньше по сравнению с 2020 годом. А если сравнивать с допандемическим уровнем, то этот результат на 6% ниже, чем за такой же период в 2019 году.

На верхушке группы лидеров остается Hyundai, несмотря на снижение продаж (-8,8% по сравнению с январем-августом 2020 года). Марка занимает 34,3% рынка. Лучшую динамику роста продаж продемонстрировал Genesis (+38,6%). А самое резкое падение - у Samsung (-43,2%).

По материалам focus2move

Фото: life.ru