Французский автомобильный рынок в августе 2021 года

Авторынок во Франции демонстрировал положительную динамику с 2015 года, активная политика правительства Макрона способствовала тому, чтобы рынок рос на доверии и исполнении ожиданий потребителей.

Поэтому уровень продаж легковых автомобилей, достигнутый в 2019 году, был лучшим за десятилетие, ему предшествовали 6 лет последовательного роста: было реализовано 2,21 млн автомобилей (+1,9% к показателю предыдущего года). А в 2020 году на объемы продаж автомобилей сильно повлияла пандемия COVID-19, затронувшая все секторы экономики страны. Фактически было продано 1 650 197 шт., что на 25,5% меньше результата 2019 года.

2021 год начался для французского рынка вполне позитивно: в 1 квартале реализовано 364 685 автомобилей, что на 21,1% больше, чем в 1 квартале 2020 года.

Во 2 квартале продажи машин продолжили быстро расти (+37% до 480 976 шт.). Но в июле произошло падение рынка (-35,3% до 115 713 шт.).

В августе 2021 года он продолжил падать, и это падение продолжило выражаться двузначным числом, хотя по сравнению с июлем ситуация немного улучшилась. В августе реализовано 88 066 автомобилей (-15%), а в целом с начала года объем рынка в стране составил 1,13 млн шт., что на 12,8% больше, чем в 2020 году. Тем не менее, если сравнивать с допандемическим уровнем, французский рынок еще не восстановился: "минус" 31,9% по сравнению с 2019 годом.

Во главе группы лидеров остался Peugeot, показавший рост продаж с начала года (+9,9%) и удержавший долю рынка в 17,5%. За ним следует Renault (-7,9%). Лучшие показатели среди лидеров продемонстрировал Volkswagen (+42%).

По материалам focus2move

Фото: flavourworx.wordpress.com