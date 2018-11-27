Автомобильный рынок Азербайджана в августе 2021 года

Азербайджанский автомобильный рынок быстро трансформировался после введения новых правил ввоза подержанных и новых автомобилей. Последние годы он был открыт для импорта любых типов транспортных средств, и 90% импорта составляли легковые автомобили с пробегом. Таким образом, в Азербайджане появилось огромное количество старых автомобилей премиальных брендов, импортируемых из России и Европы. Недавно подход правительства к этому рынку изменился, это выразилось в ограничении импорта и сохранении возможностей для создания национальной автомобильной промышленности.

В 2019 году успех нового местного бренда "Хазар" подтолкнул автомобильный рынок страны к росту. "Хазар" был создан в 2018 году на технологиях, импортированных из Ирана.

Благодаря небольшому модельному ряду (три модели: седан и хэтчбэк класса С, седан класса D) на базе старого Peugeot 404, новый бренд стал поставлять на рынок недорогие автомобили, перебив спрос на машины с пробегом среднего класса. В результате в 2019 году рынок достиг пика - 10 598 проданных автомобилей.

Но в 2020 году из-за пандемии COVID-19 реализация машин значительно снизилась и составила всего 4 548 шт., что соответствует падению на 57,1% по сравнению с 2019 годом.

2021 год тоже начался неудачно: в 1 квартале в стране было продано всего 882 автомобиля (-43,6%). Во 2 квартале наблюдался рост на 65,6% (1 070 шт.), но он произошел из-за невероятно низких объемов реализации машин во 2 квартале 2020 года. В июле было продано 356 шт. (+36,9%).

В августе рынок Азербайджана снова начал падать. В последний летний месяц реализовано 363 автомобиля (-9,3%), а в целом с начала года продажи составили 2 671 шт., что на 7% меньше по сравнению с 8 месяцами 2020 года. А по отношению к тому же периоду 2019-го - он ниже на 59,5%.

Лидер рынка, Renault, сумел нарастить объемы (+17,2%) и занял долю в 52,9%. За ним следует "Хазар", показатели которого ухудшились (-3,7%). Самое большое падение среди брендов - у Mercedes-Benz (-50,6%).

По материалам focus2move

Фото: m.az.sputniknews.ru