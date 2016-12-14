Европейский авторынок в августе снизился на 18%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам августа снизились на 18,1% и составили 724710 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), отрицательная динамика фиксируется второй месяц подряд, что обусловлено восстановлением продаж с июля 2020-го после локдауна из-за эпидемии коронавируса. По итогам восьми месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 8 млн 188 тыс. 886 единиц (+12,7%).

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 193307 машин (-23%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна сохраняет вторую строчку европейского рейтинга. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в августе составили 114130 единиц (-17%).

Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 88065 машин (-15%). Четвертый результат показала Великобритания – 68033 автомобиля, что на 22% меньше по сравнению с прошлым годом. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат за август с 2013 года, а отрицательная динамика обусловлена постоянными перебоями в поставках новых автомобилей из-за нехватки полупроводников для их производства.

Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Италия, чьи дилеры снизили реализацию на 27,3% до 64689 автомобилей. Добавим также, что авторынок Испании в августе сократился на 28,9% и составил 47584 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), снижение регистрационного налога на новые автомобили до конца года пока не смогло поддержать спрос.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в августе продал Volkswagen – 85433 машины (-12,6%). Второе место сохраняет Toyota с показателем 49966 автомобилей (+1,1%). Третью строчку занимает BMW, реализовавший 43562 машины (-14,7%). Замыкают пятерку лидеров Audi (40338 шт., -6,2%) и Hyundai (38143 шт., +2,2%).