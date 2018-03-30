Автомобильный рынок Швеции в июле 2021 года

Шведский автомобильный рынок упал в 2020 году, но намного меньше по сравнению с другими странами региона. В отличие от большинства европейских стран во время вспышки коронавируса в 2020 году правительство Швеции не ввело меры изоляции, оставив общественность следовать ряду рекомендаций. Тем не менее, число случаев заболевания в стране вновь начало расти в геометрической прогрессии в октябре, достигая рекордных максимумов каждую неделю в ноябре и декабре.

Продажи за полный 2020 год составили 291 669 штук, что соответствует снижению на 18,1% по сравнению с 2019 годом.

2021 год для шведского рынка начался позитивно: в 1 квартале было продано 90 870 машин, что на 37,4% больше по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи продолжили расти двузначными цифрами. Было реализовано 82 295 единиц, а из-за очень низких объемов во 2 квартале 2020 года рост составил 38,2%.

В июле 2021 года шведский рынок начал сокращаться в двузначных цифрах: после роста на 45,9% в июне, в июле реализовали 16 778 единиц (-26,1%). С начала года продажи составили 189 943 единицы, что на 28% больше продаж, чем за 7 месяцев 2020-го. Если сравнивать с допандемическим уровнем, то рынок все еще не вырос. Так, по отношению к показателям июля 2019 года продажи ниже на 29,1%.

Лидер рынка, Volvo, вырос с начала года на 17,5%. Далее следует Volkswagen, который увеличил реализацию на 20,1%. Единственной маркой, которая выросла в продажах, является Audi, набравшая всего 8,6% с начала года.

По материалам focus2move

Фото: supersnimki.ru