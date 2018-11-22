Российский авторынок в августе усилил падение

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в августе снизились на 17% до 114130 машин. По итогам восьми месяцев 2021 года российский авторынок составил 1 млн 067 тыс. 890 автомобилей (+21,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, хотя спрос остается стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж. Поскольку никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, в ассоциации ожидают нестабильность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев. Учитывая существующий тренд, АЕБ пока оставляет свой прогноз на конец года (+9,8%) без изменений, однако вернется к этому вопросу после третьего квартала.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в августе снизились на 32% и составили 19428 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 17277 машин (-13%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 14106 проданных автомобилей, что на 19% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 9699 покупателей (-11%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Toyota, чьи продажи составили 6848 машин (-4%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам августа также вошли Volkswagen (6754 шт., -41%), Skoda (5497 шт., -39%), ГАЗ (5161 шт., +34%), Chery (2956 шт., рост в 2,6 раза) и Nissan (2770 шт., -28%).

Самой продаваемой моделью в России по итогам августа стала LADA Vesta, чья реализация снизилась на 19% и составила 6882 автомобилей. Второе место заняла Kia Rio с показателем 6195 машин, что на 19% меньше по сравнению с прошлым годом. Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 5502 экземпляров (-28%). Четвертый результат показала LADA Granta, на производство которой дефицит электронных компонентов повлиял более всего – 5007 проданных автомобилей (-53%). Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи снизились на 10% до 4449 машин.

Спрос на внедорожник Renault Duster вырос на 16% до 3592 автомобилей. Cемейство внедорожников LADA Niva было реализовано в количестве 3438 штук, что на 12% ниже показателя годичной давности. Cедан бизнес-класса Kia K5 выбрали 3048 покупателей, что обеспечило этой модели лидерство в своем сегменте. Реализация лифтбека Volkswagen Polo снизилась на 62% и составила 2747 единиц. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз кроссовер Volkswagen Tiguan с показателем 2350 проданных машин (-30%).