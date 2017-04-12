Индийский автомобильный рынок в июле 2021 года

В настоящее время индийский автомобильный рынок занимает 5-е место в мире, но он очень близок к тому, чтобы опередить Германию и занять четвертую позицию.

После пяти лет непрерывного роста в 2018 году индийский рынок легковых автомобилей достиг уровня в 3,38 млн единиц, несмотря на введение нового Национального автомобильного плана, заблокировавшего рост в середине года. В 2019 году рынок сменил тренд, упав на 7,4%. Было реализовано 3,11 млн единиц.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи упали. Их годовой объем составил 2,47 млн автомобилей, что на 16,5% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался позитивно для индийского рынка. Фактически в 1 квартале было продано 932 479 единиц, что на 44,5% увеличило реализацию по сравнению с 1 кварталом 2020 года.

Во 2 квартале продажи начали быстро расти (+320,3% до 645 132 единиц). Такой высокий рост обусловлен невероятно низким объемом реализации во 2 квартале 2020 года.

В июле 2021 года рост индийского рынка замедлился, но продолжился в двузначном выражении. После роста на 118,4% в июне, в июле было реализовано 294 330 автомобилей (+48,9%), а с начала года - 1,87 млн единиц, что на 85,2% больше продаж по отношению к 2020 году. По сравнению с допандемическим уровнем рынок все еще ниже (-11,4% к июлю 2019-го)..

Лидер индийского авторынка - Maruti - набрал с начала года в продажах 67,6% и имеет долю в 45,3%. Далее следует Hyundai, который вырос на 77,6%. Tata сообщила о лучших показателях в десятке лидеров, набрав 232,5% с начала года.

По материалам focus2move

Фото: ursa-tm.ru