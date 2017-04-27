Японский автомобильный рынок в июле 2021 года

Это третий по величине рынок в мире, годовой объем которого колебался в последнее десятилетие между 4,9 млн и 5,5 млн автомобилей, а в 2019 году составил 5,2 млн единиц.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи составили 4 598 610 автомобилей, что соответствует снижению на 11,6% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался позитивно для японского рынка. В 1-м квартале было продано 1 429 744 автомобиля, что на 4,2% больше по сравнению с 1-м кварталом 2020 года. Во 2-м квартале продажи начали быстро расти. Так, их рост составил 23,8%, а объем - 1,03 млн единиц. Большая динамика продаж обусловлена невероятно низкой базой во 2-м квартале 2020 года.

В июле 2021 года японский рынок снова упал (после роста на 5,3% в июне). Июльские продажи составили 377 448 единиц (-4,8%), а с начала года - 2,84 млн штук, что на 9,1% больше по отношению к 2020 году. По сравнению с допандемическим уровнем рынок все еще ниже (-11% к июлю 2019 года).

Лидер японского рынка - Toyota - набрала с начала года в продажах 13,6% и занимает 32,4% от общего объема. За ей следует Suzuki, которая увеличила продажи на 10,6%. Mazda является единственной маркой в группе лидеров, которая сообщила о потерях на 1,1%.

По материалам focus2move

Фото: yaplakal.com