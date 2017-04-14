Итальянский авторынок в июле 2021 года

После глубоких потерь во время кризиса 2008 - 2011 годов, когда рынок сократился с 2,4 до 1,4 млн единиц, он смог восстановиться в период 2012 - 2017 годов, достигнув 1,96 млн автомобилей (с учетом LCV общий объем рынка составил 2,14 млн).

Вернувшись на этот уровень, рост рынка остановился, и в 2018 году началась новая фаза умеренного снижения (-2,6%). В 2019 году тренд сохранился, было реализовано 1,92 млн автомобилей.

Рынок сильно пострадал в 2020 году, так как глобальная пандемия затронула Италию одной из первых. На самом деле падение было настолько резким, что был зафиксирован самый низкий годовой объем реализации по стране с 2014 года. Действительно, продажи за весь 2020 год составили 1 380 202 автомобиля (-27,8%).

2021 год начался позитивно для итальянского рынка - в 1 квартале было продано 449 974 автомобиля, что на 29,6% больше по сравнению с 1 кварталом 2020 года.

Во 2 квартале продажи начали быстро расти (+85,8%) до 439 331 автомобиля, такие большие цифры по динамике образовались из-за невероятно низких объемов во 2 квартале 2020 года.

Экономика восстанавливается и возмещает большую часть прошлогодних потерь в 2021 году. Инвестиционная активность должна поддерживаться увеличением финансирования ЕС и гибкой бюджетной политикой, в то время как возобновление мировой экономики должно стимулировать внешний спрос. Однако последующие волны заражения COVID-19 и высокий государственный долг омрачают перспективы автомобильного рынка. Ведущие финансовые учреждения прогнозируют рост активности на 5,7% в 2021 году, что на 0,1 процентного пункта ниже прогноза прошлого месяца, и на 2,7% в 2022 году.

В июле 2021 года итальянский автомобильный рынок снова начал падать в двузначных цифрах после роста на 13,5% в июне. В июле было продано 111 300 автомобилей (-18,6%), а с начала года - 1 000 605 единиц, что на 38,9% больше по сравнению с 2020 годом. Допандемического уровня рынок все еще не достиг, фактически, по сравнению с показателями июля 2019 года продажи ниже на 27,5%.

По материалам focus2move

Фото: autoassa.ru