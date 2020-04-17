Автомобильный рынок США в июле 2021 года

После острого кризиса 2008 года, который привел к коллапсу на автомобильном рынке США, в 2011 году рынок начал активно восстанавливался и вырос с 10,5 млн (2010 год) до нового рекорда, в 17,5 млн, достигнутого в 2016 году.

Тем не менее, изменение политики Белого дома (новая протекционистская политика, экономический бум из-за резкого сокращения налогов) не пошло на пользу рынку. А в последние три года рынок в меру потерял, снизившись до 17,23 млн в 2017 году. В 2018 году объем рынка составил 17,34 млн, а 2019 год закончился с результатом в 17,02 млн автомобилей.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи упали. Фактически они составили 14 665 787 автомобилей, что соответствоало снижению на 13,8% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался позитивно для автомобильного рынка США, фактически в 1 квартале было продано 3,97 млн единиц, что на 13,2% больше по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи начали быстро расти, увеличившись на 46,9% до 4,35 млн штук. Такой большой рост обусловлен невероятно низким объемом реализации во 2 квартале 2020 года.

В июле 2021 года авторынок США, после того как набрал 11,3% в предыдущем месяце, вновь начал падать. Было реализовано 1,237 млн единиц (-7,4%), а с начала года продажи составили 9,55 млн единиц, что на 22,5% больше по сравнению с 7 месяцами 2020 года. По сравнению с допандемическим уровнем рынок все еще ниже. Так, по сравнению с показателями июля 2019 года продажи меньше на 11,8%.

Новый лидер рынка - Toyota - увеличила реализацию на 33,9% (с начала года) и имеет долю в 13,1%, обогнав американский Ford, который, потерял 2,5% продаж и фактически является единственной маркой, сообщившей о потерях. Hyundai демонстрирует лучшие показатели, прибавив в продажах 41,4% (с начала года).

По материалам focus2move

Фото: jfwonline.com