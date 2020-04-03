Автомобильный рынок Германии в июле 2021 года

Это крупнейший и наиболее стабильный автомобильный рынок Европы, среднесрочный рост которого начался в 2010 году, когда объем продаж легковых автомобилей составил 2,91 млн. В 2019 году, несмотря на все пессимистичные взгляды на экономическую конъюнктуру, объем реализации легковых автомобилей достиг 3,6 млн, установив новый рекорд.

Учитывая сегмент LCV, который в 2019 году составил 343 тыс. единиц, объем рынка легких транспортных средств в Германии составил 3,94 млн штук, что является четвертым показателем после Китая, США и Японии.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи упали. Фактически за год было продано 2 917 678 единиц, что на 19,1% меньше, чем в 2019 году.

2021 год начался негативно для немецкого рынка. Так, в 1 квартале было продано 656 452 автомобиля, что на 6,4% ниже по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи начали расти двузначными цифрами. Было реализовано 734 437 автомобилей (+44,2%), такой высокий рост объясняется низкими объемами во 2 квартале 2020 года.

В июле 2021 года немецкий рынок сильно сократился после роста на 24,5% в июне. За июль реализовали 236 393 единицы (-24,9%), а с начала года - 1 627 282 штуки, что на 6,7% больше уровня продаж за 7 месяцев 2020 года. По сравнению с допандемическим уровнем рынок все еще не растет - по отношению к июлю 2019 года продажи снизились на 28,7%.

По материалам focus2move

Фото: news.itmo.ru