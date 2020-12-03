Узбекский автомобильный рынок в 1 полугодии 2021 года

Из-за огромных импортных пошлин внутренний авторынок полностью контролируется GM Uzbekistan, а другим игрокам остается лишь незначительное пространство. Однако ключевые шаги по либерализации рынка начали предприниматься уже в 2017 году. Что касается GM Uzbekistan, то объем производства вырос до 135 471 единицы, и была введена новая система продаж.

За последние три года правительство снизило акцизы на транспортные средства на 26%, чтобы нейтрализовать последствия гармонизации цены местной валюты с курсом доллара США на "сером рынке". В 2018 году были предприняты новые ключевые шаги по открытию рынка: подконтрольный государству "Узавтосаноат" выкупил 100% акций GM в Асакинском автозаводе.

Продажи в 2018 году выросли на 10% до 139 902, и тренд оставался положительным и в 2019 году, благодаря снижению импортных пошлин и НДС. На меры правительства авторынок отреагировал довольно хорошо: продажи росли вслед за устойчивым спросом в течение всего года. В 2019 году общий объем продаж составил 190 164 автомобиля, увеличившись на 3,5%.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи составили 173 756 автомобилей, что соответствует их снижению на 8,6% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался очень позитивно для авторынка Узбекистана. В 1 квартале было продано 40 019 единиц, это больше на 24,3% по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во 2 квартале продажи продолжили быстро расти и составили 61 506 единиц (+28,1%).

В июне 2021 года узбекский авторынок продолжил расти в двузначных цифрах (+27,2%). Его объем составил 21 348 проданных автомобилей. В 1 полугодии продажи составили 101 525 единиц, что на 26,6% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. По сравнению с допандемическим уровнем рынок растет очень эффективно, по отношению к июню 2019 года продажи выросли на 40,2%.

По материалам focus2move

Фото: tj.sputniknews.ru