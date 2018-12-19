Автомобильный рынок Сербии в июне 2021 года

В последние годы сербский авторынок восстанавливался после огромного падения в 2009-2014 гг. Продажи легковых автомобилей выросли с 19 698 в 2014 году до 29 010 единиц в 2017 году. В 2018 году рынок в стране продолжил расти, год завершился результатом в 29 721 автомобиль (+2,4%). В 2019 году было реализовано 34 197 автомобилей (+15,1% к 2018 году).

Из-за пандемии COVID-19 продажи в 2020 году снизились до 26 241 шт. (-23,3%).

2021 год начался позитивно для сербского авторынка, в 1 квартале было продано 6 243 автомобилей (+5% по сравнению с 1 кварталом 2020 года). Во втором квартале рост увеличился до 49,3%, реализовано 9 322 автомобиля. Такую динамику эксперты объясняют невероятно низкими результатами второго квартала в 2020 году.

В июне 2021 года рост сербского рынка значительно замедлился. В стране продано только 3 325 автомобилей (+4,4%). Таким образом, результат первого полугодия составил 15 565 шт., что на 27,7% больше по сравнению с 2020 годом. По сравнению с допандемическим уровнем рынок вырос: если сравнить результат июня 2021 года с июнем 2019 года, продажи автомобилей выросли на 39%.

Лидером сербского рынка остается Skoda. Реализация марки увеличилась на 79,9% по сравнению с прошлым годом, ее доля на рынке составляет 20,4%. За Skoda следует Fiat, который тоже продемонстрировал хороший рост (+44%).

По материалам focus2move

Фото: arenda-car.ru