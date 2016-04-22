Автомобильный рынок Мозамбика в июне и в 1 полугодии 2021 года

Мозамбикский автомобильный рынок вернулся к положительному тренду после крайне слабого периода 2015-2017 годов, когда количество регистраций составляло почти две трети от объёма 2014 года. В 2014 году на этом рынке был установлен рекорд - продано 7 286 автомобилей (включая HCV), и никто не мог подумать, что следующий же год принесет падение. Только в 2018 году рынок начал восстанавливаться: год завершился с показателем в 3 817 автомобилей (+54%).

В 2019 году положительный тренд сохранился: зарегистрировано 4 172 автомобилей, что на 9,3% больше, чем в предыдущем году.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи автомобилей снова снизились на 21,4% до 3 281 шт. 2021 год начался довольно плохо для мозамбикского рынка: в 1 квартале было продано всего 900 автомобилей, что на 11% меньше по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во втором квартале реализация автомобилей начала расти - но только из-за невероятно низкого уровня аналогичного периода прошлого года. Зафиксирован рост на уровне 152,3% - при 840 проданных автомобилях.

В июне 2021 года рынок снова упал, реализовано всего 300 автомобилей. Результатом первого полугодия стало 1 740 машин, что на 29,5% больше по сравнению с 2020 годом. Эксперты констатируют, что своего допандемического уровня этот авторынок все еще не достиг: по сравнению к показателями июня 2019 года продажи снизились на 9,4%.

По итогам полугодия лидер марочного рейтинга - Toyota (+57,9%), занимающая долю рынка в 22,3%. Лучшую динамику в группе лидеров продемонстрировала Renault (+183,3%), худшую - Kia (-68,4%).

По материалам focus2move

Фото: mobileprints.com