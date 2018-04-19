Марокканский авторынок в июне и в 1 полугодии 2021 года

Renault - первый автопроизводитель, обосновавшийся в Марокко - совершенствует местные производственные мощности и на данный момент экспортирует свою продукцию почти на 70 рынков. PSA только открывает первый сборочный завод в стране.

В 2018 году после четырех лет роста марокканский рынок установил очередной рекорд - 173 980 автомобилей. Но уже на следующий год тренд изменился из-за снижения спроса и медленного экономического роста. 2019 год завершился с результатом 160 200 автомобилей (-7,9% по сравнению с предыдущим годом).

В 2020 году продажи снова упали, теперь уже из-за пандемии COVID-19 (129 414 шт.; -11,6%).

2021 год начался для марокканского рынка с позитива: фактически в первом квартале было продано 44 217 автомобилей (+39,2%). Во втором квартале рынок показал внушительный рост (+231%), было реализовано 47 706 единиц. Однако эксперты считают, что такие высокие показатели получились исключительно из-за невероятно низкого объема продаж автомобилей во втором квартале 2020 года.

В июне рост немного замедлился - на фоне майских продаж, которые "скакнули" на 406,8%. Результат июня - 17 820 автомобилей (+81,4%), а всего в первом полугодии было реализовано 91 923 автомобиля (+99%). По сравнению с допандемическим уровнем рынок растет, по отношению к июню 2019 года он вырос на 28,2%.

Лидером рынка осталась Dacia, нарастив продажи с начала года на 86,9%, она занимает на марокканском рынке долю в 27,6%. Далее следует Renault (+140,3%). Наименьший рост среди лидеров показал Fiat, увеличив реализацию всего на 7,2%.

По материалам focus2move

Фото: kudatotam.ru