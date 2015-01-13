Автомобильный рынок Норвегии в июне 2021 года

Норвежский рынок сильно изменился в последние годы благодаря решению правительства увеличить продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Была введена среднесрочная стимулирующая политика с нулевыми фискальными издержками для электромобилей (EV), включая НДС и конечную цену для потребителей, почти эквивалентную автомобилям с традиционными двигателями внутреннего сгорания и автомобилям с альтернативными видами топлива (AFV). Результатом такой политики стала быстрая замена бензиновых автомобилей гибридными или электрическими.

Норвегия приняла решение полностью прекратить использование автомобилей на ископаемом топливе к 2025 году. Подталкиваемый необходимостью обновления, внутренний рынок в стране рос с 2012 по 2017 год и сумел поставить пять рекордов подряд в объемах продаж, прежде чем этот рост сменился умеренным спадом. В 2018 году объём норвежского авторынка составил 149 991 автомобиль, в 2019 году - 142 381 шт..

2020 год начался с положительной динамики (+6,2%). Однако рынок быстро рухнул в марте, когда COVID-19 нанес удар по стране. Самое резкое падение продаж автомобилей произошло в мае, когда они снизились на 39%. Тем не менее, это был один из лучших результатов в Европе, и в последующие месяцы рынок смог быстро восстановиться. Во второй половине года август был единственным месяцем с отрицательной динамикой (-10,5%), а пик роста был достигнут в декабре с невероятными 82,8%.

Несмотря на пандемию COVID-19, в целом за 2020 год продажи машин упали незначительно, это был самый успешный рынок в Европе. За год реализовано 141 405 экземпляров, а снижение составило всего 0,7% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался достаточно позитивно: в 1 квартале продано 36 309 автомобилей, что соответствует росту на 12,2% по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во втором квартале этот рост продолжился и составил 77,3% (47 621 шт.).

В июне продажи автомобилей в стране выросли на 75,8% по сравнению с предыдущим месяцем (20 392 шт.; +78,2%). В целом за полугодие реализовано 83 930 автомобилей (+41,7%). По сравнению с допандемическим уровнем рынок тоже вырос: по отношению к результатам июня 2019 года этот рост составил внушительные 32,8%.

Группу лидеров рынка возглавляет Toyota, ей принадлежит 11,4% доли рынка, она демонстрирует замечательный рост (+86,7%). За нею следует Volvo, у которого еще более внушительная динамика (+93,3%). Единственная марка в десятке лидеров, которая показала падение - Audi (-32,2%).

По материалам focus2move

Фото: family-auto.ru