Автомобильный рынок Египта в июне и за 1 полугодие 2021 года

После двух лет высоких объёмов продаж (2014 - 2015 гг.) египетский авторынок в 2016 - 2017 гг. столкнулся с девальвацией валюты, спиральным ростом цен на новые автомобили, повышением процентных налоговых ставок и тремя скачками цен на топливо. Некоторые из этих факторов были обусловлены сокращением субсидий на топливо и жестким контролем правительства над бюджетными расходами.

Кроме того, в 2017 году вырос НДС, увеличились пошлины на автомобили объемом более 2 литров. Результатом стало беспрецедентное падение спроса на автомобили: продажи легковых машин в Египте в 2017 году снизились до 137 821 штук (-36%).

В 2018 году огромное давление на стоимость новых автомобилей уменьшилось, а позитивная экономическая политика в стране создала предпосылки для восстановления рынка. Год завершился результатом в 193 тысячи проданных легковых автомобилей. В 2019 году цены снова начали расти, и рынок завершил год двузначным падением. Объем продаж в 2019 году составил всего 171 252 автомобиля (-11,3%).

Однако в следующем, 2020-м году, несмотря на пандемию COVID-19, реализация автомобилей начала расти. Объем продаж составил 227 117 штук (+32,6% по сравнению с 2019 годом).

Начало 2021 года вряд ли можно назвать позитивным: в первом квартале продано 50 800 автомобилей (-2% по сравнению с первым кварталом 2020 года). Но во втором квартале объемы реализации стали быстро расти. Было продано 77 589 единиц. Из-за невероятно низкого объема продаж во втором квартале 2020 года рост составил 86,7%.

В июне темпы роста рынка немного замедлились: если в мае продажи выросли на 91,2%, то в июне - только на 54,8% (до 22 325 шт.). В целом за первое полугодие авторынок "сумел освоить" 128 839 автомобилей, что на 37,5% больше по сравнению с январем - июнем 2020 года. Эксперты также отмечают, что и по сравнению с допандемическим уровнем рынок в июне сильно вырос: так, по отношению к продажам в июне 2019 года продажи в июне 2021 года подросли на невероятные 77,3%.

В лидерах египетского рынка остался Chevrolet, занимающий долю в 19,1%, а реализация автомобилей марки с начала года выросла на 40,5%. На втором месте - Toyota, с динамикой +59%. Самый маленький рост продаж в группе марок-лидеров продемонстрировал Nissan (+29,8%).

По материалам focus2move

Фото: aljazeera.net