Автомобильный рынок Ирана в июне и за 1 полугодие 2021 года

После восстановления, о котором сообщалось в 2014 - 2017 гг., когда продажи удвоились и составили 1,3 млн единиц в год, иранский авторынок сменил тренд на отрицательный.

Согласно данным, опубликованным Иранским национальным бюро статистики, в 2018 году реализация легковых автомобилей (местное производство и импорт) составила 1 194 505 штук (-23,1%). Ситуация еще больше ухудшилась в 2019 году, когда прекратился импорт. На рынке было зафиксировано огромное падение продаж: 750 867 штук (-37,1%).

А вот в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, реализация машин, напротив, выросла (+8,7%) до 816 497 штук.

Начало 2021 года позитивным для этого авторынка не назовешь: фактически в 1 квартале было продано 236 061 автомобиль (-2% по сравнению с 1 кварталом 2020 года). Во 2 квартале рынок вырос: реализовано 204 900 штук (+14,5%), однако, как отмечают эксперты, этот рост был в большей степени обусловлен низким объемом продаж во 2 квартале 2020 года. Сначала (в мае) продажи автомобилей в стране снизились на 24,1%, но июнь показал рост (+6,1% до 84 984 шт.).

В целом за 1 полугодие объем авторынка составил 440 961 штуку, что на 5% больше, чем в январе - июне 2020 года. Эксперты отметили, что по сравнению с допандемическим уровнем рынок вырос: по отношению к июню 2019 года июнь 2021 года продемонстрировал рост на 28,4%.

Лидером на этом рынке стал Peugeot, который с начала года увеличил продажи на 45,8%, марке принадлежит 49,4% рынка. На втором месте - Saipa (-18,4%). Наиболее впечатляющим был рост продаж Renault (+207,9%).

По материалам focus2move

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