Автомобильный рынок Азербайджана в первом полугодии 2021 года

Введение новых правил ввоза подержанных и новых автомобилей в эти годы быстро трансформировало азербайджанский автомобильный рынок. Последние годы рынок был открыт для импорта любых типов транспортных средств и 90% импорта составляли легковые автомобили с пробегом. Таким образом, в Азербайджане появилось огромное количество старых автомобилей премиальных брендов, импортируемых из России и Европы. Недавнее изменение в подходах правительства заключается в ограничении импорта и сохранении возможностей для создания национальной автомобильной промышленности.

В 2019 году успех нового местного бренда "Хазар" подтолкнул автомобильный рынок страны к росту. "Хазар" был создан в 2018 году на технологиях, импортированных из Ирана.

Благодаря небольшому модельному ряду (три модели: седан и хэтчбэк класса С и седан класса D) на базе старой модели Peugeot 404, новый бренд стал поставлять на рынок недорогие новые автомобили, перебив спрос на автомобили с пробегом среднего класса. В результате в 2019 году рынок показал наибольшее количество продаж - 10 598 автомобилей.

Но в 2020 году из-за пандемии COVID-19 реализация машин значительно снизилась и составила всего 4 548 шт., что соответствует падению на 57,1% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался неудачно: в 1 квартале в стране было продано 882 автомобиля (-43,6%). Во втором квартале продажи (1070 шт.) показали рост на 65,6%, но он произошел из-за невероятно низких объемов реализации во втором квартале 2020 года.

В июне азербайджанский авторынок продолжил расти (375 шт.; +50%) и первое полугодие завершилось с результатом 1 952 шт. (-11,7% по сравнению с 2020 годом). Если сравнить эти показатели с допандемическим уровнем, можно сделать вывод, что рынок в стране все еще не восстановился. По сравнению с показателями июня 2019 года динамика пока отрицательная (-57%).

Лидером рынка остаётся Renault, который с начала года показал рост объемов продаж (+7,9%) и сейчас занимает 52,5% рынка. Единственным брендом, который помимо Renault, зафиксировал за этот период положительную динамику, стал "Хазар" (+3,4%). Самое резкое падение продемонстрировал ГАЗ (-56,3%).

По материалам focus2move

Фото: news.day.az