Бестселлеры авторынка Италии в июне 2021 года

В рейтинге самых продаваемых автомобилей в Италии преобладают малые и средние. Такое положение обусловлено активным использованием автомобилей в городской среде. Традиционные узкие улочки итальянских городов и трудности с поиском парковочных мест по-прежнему являются главным фактором, заставляющим людей отдавать предпочтение небольшим моделям.
В последнее десятилетие возросшая средняя цена и снижение покупательной способности еще больше вынудили большую часть населения выбирать недорогие автомобили таких марок, как Dacia, Kia, Hyundai.
В июне 2021 года самым продаваемым в стране остался городской автомобиль Fiat Panda. С начала года было продано 67 864 таких машин (+93,9%), а доля Panda на рынке составляет 7,7%.
На втором месте рейтинга - Lancia Ypsilon, которая с начала года реализована в количестве 27 128 шт. (+178,8%), модель занимает 3,1% местного рынка. Далее следует Fiat 500, проданный в количестве 26 443 шт. (+465,9%) и достигший доли в 3%.
На 4-й и 5-й позициях оказались соответственно Toyota Yaris (+67 строчек в рейтинге), проданная в количестве 23 310 шт. (+917,5%) и Fiat 500X (–2 строчки в рейтинге) с показателем 22 876 шт. (+72,5%).
Jeep Renegade опустился на шестое место (21 898 шт.; +81,3%), за ним следует Citroen C3 (-3 позиции в рейтинге; 21 189 шт.; +72,1%).
Ford Puma вошел в группу лидеров (19 956 шт.; +160,4%), он на восьмом месте. На девятом - Opel Corsa (18 726 шт.; +69,7%). Замыкает ТОП-10 рейтинга Volkswagen T-Roc (17 897 шт.; +61,2%).
По материалам focus2move
Фото: drive.ru, autospy.ru, ihwanburhan.com