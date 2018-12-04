Бестселлеры авторынка Италии в июне 2021 года

В рейтинге самых продаваемых автомобилей в Италии преобладают малые и средние. Такое положение обусловлено активным использованием автомобилей в городской среде. Традиционные узкие улочки итальянских городов и трудности с поиском парковочных мест по-прежнему являются главным фактором, заставляющим людей отдавать предпочтение небольшим моделям.

В последнее десятилетие возросшая средняя цена и снижение покупательной способности еще больше вынудили большую часть населения выбирать недорогие автомобили таких марок, как Dacia, Kia, Hyundai.

В июне 2021 года самым продаваемым в стране остался городской автомобиль Fiat Panda. С начала года было продано 67 864 таких машин (+93,9%), а доля Panda на рынке составляет 7,7%.