Европейский авторынок в июне вырос на 13%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам июня увеличились на 13% и составили 1 млн 161 тыс. 115 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика наблюдается четвертый месяц подряд и обусловлена низкой базой прошлого года, когда из-за эпидемии коронавируса действовали карантинные ограничения. При этом по сравнению с предыдущими месяцами темпы роста в июне заметно снизились, а, например, во Франции и вовсе зафиксировано падение местного авторынка. По итогам первого полугодия 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 865 тыс. 045 единиц (+27,7%).

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 274152 машины (+24,5%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 199508 машин (-14,7%). Таким образом, падение продаж в этой стране зафиксировано впервые после трех месяцев роста. Третий результат показала Великобритания – 186128 автомобилей, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на четвертую строчку европейского рейтинга. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили 154 тыс. единиц (+27,4%).

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Италия, чьи дилеры увеличили реализацию на 12,6% до 149438 автомобилей. Добавим также, что авторынок Испании в июне вырос на 17,1% до 96785 машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в июне продал Volkswagen – 155168 машин (+28,9%). На втором месте идет Renault с показателем 82593 автомобиля (-23,8%). Третью строчку занимает Toyota, реализовавшая 77822 машины (+31,7%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Peugeot (72793 шт., -2%) и BMW (69894 шт., +20,9%).