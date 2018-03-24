Южнокорейский автомобильный рынок в июне 2021 года

Для южнокорейского авторынка 2021 год начался позитивно: в 1 квартале продано 431 505 автомобилей, что соответствует росту продаж на 11,3% по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Во втором квартале объем реализации снизился, причем в двузначном выражении (-12,6%), до 470 336 единиц.

В июне падение продолжилось: в стране реализовано только 160 952 автомобиля (-21%). В целом объем реализации автомобилей в первом полугодии составил 901 841 автомобиль (-2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). Но , если сравнивать с допандемическим уровнем, становится очевидно, что рынок в Южной Корее растет: по сравнению с июнем 2019 года он вырос на 10,8%.

Лидером марочного рейтинга здесь остается Hyundai, несмотря на снижение объемов продаж (-5,9%). Бренд занимает 34,9% доли рынка. Лучшую динамику среди лидеров продемонстрировал Genesis (+48,7%). Самое большое падение зафиксировано у Samsung (-47,8%).

По материалам focus2move

Фото: fotokto.ru