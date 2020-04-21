Автомобильный рынок Мексики в мае 2021 года

Мексиканский автомобильный рынок демонстрировал ежегодный рост в период 2010 - 2016 гг. Тогда продажи легковых автомобилей выросли с 803 222 шт. (в 2010 году) до рекордного показателя в 1 604 000 шт. (в 2016 году). Рост внутреннего авторынка шел одновременно с огромным ростом местного производства. Одни производители - такие, как Honda, Mazda, Hyundai, Kia - строили автосборочные производства в стране, другие - Ford и General Motors - существенно расширяли свои заводы, ранее построенные здесь.

В 2016 году мексиканский авторынок находился на пике своего развития. Однако, в этом году Трамп стал президентом Соединенных Штатов. Исходя из реалий новой экономической политики администрации США, эксперты сразу предсказали рынку Мексики период снижения. Результаты 2017 года это подтвердили: продажи автомобилей сразу упали на 5% до 1,53 млн шт.

Начавшийся пересмотр торгового соглашения с США и повышение тарифов - заблокировали рост мексиканской экономики и крупного промышленного сектора, затем автомобильный рынок пострадал ещё больше - теперь уже от новых ограничений на экспорт в США. Негативные тенденции стали более "структурными", чем ожидалось. Продажи машин продолжили снижаться и в 2018-ом, и в 2019-ом году.

2020-ый тоже начался с отрицательной динамики (-6,1%). В феврале был зафиксирован положительный результат (+0,4%), который так и остался единственным "плюсовым" среди всех последующих месяцев года. В марте реализация автомобилей просто рухнула, когда COVID-19 нанес свой удар. Но самое резкое падение в 2020 году произошло в апреле (-64,8%). В последующие месяцы рынок оставался отрицательным, восстанавление шло очень медленно. В целом за год было продано 949 121 автомобиль (-28%).

В 1 квартале 2021 года реализовано 259 034 автомобиля (-12,7%). В апреле объем продаж составил 83 611 шт. (+139,6%), огромный рост по причине невероятно низкого объёма продаж в апреле 2020 года.

В мае мексиканский авторынок продолжил свой эффектный рост (85 662 шт.; +103,8%). В целом за пять месяцев в стране реализовано 428 307 автомобилей (+14,6%). Но, несмотря на эту положительную динамику, эксперты не считают, что рынок здесь достиг полного восстановления, потому что по сравнению с маем 2019 года продажи в 2021 году все еще ниже на 16,3%.

Лидер марочного рейтинга по итогам пяти месяцев текущего года, Nissan, показал рост на 19,3%, заняв при этом 21,3% рынка. На втором месте по объемам находится Chevrolet (+1,8%). Лучшую динамику в группе лидеров продемонстрировала Suzuki (+55,3%). Единственная марка, которая в группе лидеров "ушла в минус", стала Honda (-4,6%).

По материалам focus2move

Фото: chilango.com