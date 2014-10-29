Автомобильный рынок Индонезии в мае 2021 года

Автомобильный рынок Индонезии в течение 2010-2013 гг. четыре года подряд демонстрировал взрывной рост продаж. Каждый раз при этом устанавливался новый рекорд. В итоге объемы реализации за этот период почти удвоились, превысив 1 млн единиц: в 2013 году продано 1,22 млн автомобилей. Но на этом рост прекратился. Более того, в 2015 году индонезийцы купили только 1 031 808 автомобилей (-14,5%).

В 2016 году объемы остались почти на том же уровне - 1 074 000 шт. (включая HCV и Bus). В 2017 году тренд на умеренное восстановление сохранился и транслировался на 2018-ый год, когда было продано 1 140 349 автомобилей. Но в 2019 году эксперты зафиксировали отрицательную динамику и возвращение показателей на уровень 2016 года - 1 079 474 шт. (-5,3%).

Падение продолжилось и в 2020-ом - уже из-за пандемии COVID-19: продано всего 582 298 экземпляров (-46,1%). При этом в течение всего прошлого года продажи автомобилей шли неравномерно. В первый месяц зафиксировано небольшое падение (-0,1%), февраль стал единственным месяцем, показавшим "плюс" (+0,8%). Уже в марте началось резкое падение, а в мае оно достигло своеобразного антирекорда (-95,6%). В последующие месяцы рынок медленно пытался восстановиться.

2021 год начался с отрицательной динамики: в 1 квартале реализован 178 451 автомобиль (-24,5% по сравнению с 1 кварталом 2020 года). Однако в апреле из-за невероятно низкого объема продаж в прошлогоднем апреле - зафиксирован десятикратный рост реализации (+910%) до 79 499 экземпляров.

В мае 2021 года этот рост - на низкой базе прошлогоднего периода - продолжился (64 175 шт.; +1707,2%), а в целом с начала года объем продаж достиг 322 125 автомобилей (+30%). Тем не менее, эксперты считают, что о восстановлении рынка в этой стране еще говорить рано. Достаточно сравнить результаты 2021 и 2019 гг. Нынешние показатели на 19,6% ниже, чем в 2019-ом.

Лидер индонезийского авторынка Toyota за пять месяцев нарастила продажи на 29,7% и достигла доли рынка 31,4%. Daihatsu увеличила реализацию на 10,7%. Лучшие показатели по динамике в группе лидеров - у китайской Wuling (+58,3%).

По материалам focus2move

Фото: coconuts.co