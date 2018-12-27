Автомобильный рынок Бразилии в мае 2021 года

Автомобильный рынок в Бразилии обрушился с рекордных 3,6 млн в 2012 году (когда он занимал четвертое место в мире) до уровня чуть ниже 2 млн в 2016 году (1 989 000 шт.). Основной причиной падения эксперты называют "Национальный автомобильный план", принятый в 2013 году, который наложил на производителей ряд ограничений из-за новых стандартов содержания автомобилей, их безопасности и выбросов. Этот план усилил преимущества для моделей местного производства по сравнению с импортными автомобилями.

В первом квартале 2017 года бразильский авторынок достиг "дна": его объем был более чем на 45% ниже уровня 2013 года. В 2018 и 2019 гг. наступил период восстановления: зафиксирован рост на 9,2% до 2,66 млн проданных машин.

В 2020 году реализация автомобилей снова сильно упала: страна занимала третье место в мире по числу инфицированных коронавирусом и это отразилось на автобизнесе. В 2020 году в Бразилии было продано 1 954 828 автомобилей, что соответствует снижению на 26,2% по сравнению с 2019 годом.

2021 год тоже начался с потерь: в 1 квартале продано 497 913 единиц (-6,9% по сравнению с 1 кварталом 2020 года). В апреле объем реализации достиг 163 902 штук (+ 218,5% из-за низких объемов в апреле 2020 года).

В мае 2021 года бразильский рынок продолжил расти: реализовано 175 405 автомобилей (+209,3%). А в целом с начала года объем рынка в стране составили 837 220 штук (на 30,3% больше, чем за 5 месяцев 2020 года). Однако, несмотря на всю эту положительную динамику, по сравнению с допандемическим уровнем рынок все еще нельзя считать восстановившимся: по отношению к маю 2019 года продажи все еще ниже на 25,1%.

Новый лидер рынка - Fiat - увеличил продажи на 94% с начала года, и это лучший показатель по динамике в группе лидеров. Между тем Ford потерял в объемах реализации на 56,8%. Jeep показал очень хорошие результаты, нарастив объемы на 91,7%.

По материалам focus2move

Фото: webturizm.ru