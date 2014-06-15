Автомобильный рынок Индии в мае 2021 года

Индийский автомобильный рынок в последние годы занимал пятое место в мире, но сейчас он очень близок к тому, чтобы опередить Японию и отвоевать у нее четвертую позицию мирового рейтинга.

После пяти лет непрерывного энергичного роста, в 2018 году рынок легковых автомобилей в Индии достиг уровня в 3,38 млн автомобилей, несмотря на введение нового "Национального автомобильного плана", который в середине года заблокировал рост продаж. По этой же причине в 2019 году рынок упал на 7,4%, здесь было продано 3,11 млн единиц.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 реализация машин упала. За год продано 2,47 млн автомобилей (-16,5% по сравнению с 2019 годом). 2021 год начался позитивно для индийского авторынка, в 1 квартале продано 932 479 автомобилей (+41,4% по сравнению с 1 кварталом 2020 года), в апреле - 286 392 автомобиля.

В мае этот рост продолжился. Показатель мая - 103 343 автомобиля (+182,5%), а в целом с начала года в стране реализовано 1,32 млн машин (+89,9%). Однако, несмотря на всю эту положительную динамику, если сравнивать эти объемы с предпандемическим уровнем, очевидно, что авторынок в Индии еще не восстановился: зафиксировано снижение продаж на 56,8% по отношению к такому же периоду 2019 года.

Лидер авторынка Maruti увеличил продажи на 65,5%, но самые высокие достижения в группе лидеров продемонстрировала Tata (+355,8%). Наименьший рост в группе лидеров зафиксирован у Ford (+49,4%).

По материалам focus2move

Фото: parki-himki.ru