Автомобильный рынок Франции в мае 2021 года

Французский автомобильный рынок постоянно рос, начиная с 2015 года. Такому положению дел способствовала активная политика правительства Макрона, подталкивая к росту потребительские ожидание и доверие.

После 5 лет последовательного роста в 2019 году был достигнут максимальный за последнее десятилетие уровень продаж легковых автомобилей: реализовано 2,21 млн экз., что на 1,9% больше, чем в 2018 году. В 2020 году из-за пандемии ситуация изменилась: объем рынка составил всего 1 650 197 автомобилей (-25,5%).

2021 год начался для французского авторынка позитивно, в 1 квартале было продано 364 685 автомобилей, что соответствует росту продаж на 21,1% по сравнению с 1 кварталом 2020 года. В апреле французы приобрели 140 551 автомобиль (+568,8%). Такой огромный рост обусловлен невероятно низким объёмом продаж машин в апреле 2020 года.

В мае 2021 года французский авторынок продолжил эффективно расти (141 024 шт.; +46,4%), а в целом с начала года он достиг показателя 481 992 шт. (+50,1%). Несмотря на все эти позитивные числа, эксперты считают, что по сравнению с допандемическим уровнем рынок в этой страневосстановился еще не полностью. Если сравнить майские продажи 2021 года с объемами мая 2019-го, динамика пока остается отрицательной (-27,3%).

Лидером французского авторынка в мае 2021 года остается Peugeot, продемонстрировавший рост продаж с начала года на 43,6%, доля рынка марки составляет 18,5%. Самая высокая динамика в группе лидеров - у бренда Dacia (+99,1%). Наименьший рост продаж среди лидеров рынка показал Renault (+26,8%).

По материалам focus2move

Фото: rus.azattyq.org