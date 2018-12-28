Автомобильный рынок Южной Кореи в мае 2021 года

Южнокорейский рынок долгое время был закрыт для импорта иностранных автомобилей. Но в 2012 году было подписано соглашение о свободной торговле с ЕС. Появление множества новых конкурентов стимулировало рост рынка в эти годы. Рекордные продажи автомобилей фиксировались три года подряд (2014 - 2016 гг.) на уровне 1,83 млн единиц.

26 марта 2017 года США и Корея договорились пересмотреть свое двустороннее соглашение о свободной торговле. Данное соглашение улучшило доступ США к автомобильному рынку Кореи и потребовало от Кореи ограничить экспорт стали в США в обмен на освобождение от более высоких тарифов на американскую сталь. Таким образом авторынок получил новый стимул для роста - за счет увеличения продаж импортных автомобилей, в основном люксовых марок. В 2017 году объем южнокорейского рынка составил 1,8 млн шт. В 2019 году рынок незначительно снизился - до 1,77 млн шт.

В 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, продажи машин в стране выросли и составили 1 874 630 шт., что соответствует росту на 5,9% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался позитивно для южнокорейского рынка. Так, в 1 квартале было продано 431 505 автомобилей (+11,3% по сравнению с 1 кварталом 2020 года). Однако в апреле продажи немного снизились (161 179 шт.; -2,2%), в мае тоже зафиксировано падение: реализовано 148 205 автомобилей (-12,5%).

Тем не менее, в целом с начала года объем рынка с стране составил 740 889 шт., что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2020 года. К тому же, по сравнению с допандемическим уровнем (май 2019 года), рынок показ рост в 7,2%.

Лидером рынка с долей в 34,9% остался Hyundai, несмотря на снижение (-1,8% по сравнению с предыдущим годом). Лучшую динамику среди лидеров продемонстрировал Genesis (+68,1%). Самое резкое падение - у Renault Samsung (-44,1%).

По материалам focus2move

Фото: thousandwonders.net