Российский авторынок в июне продолжил рост

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июне выросли на 28,7% до 157 808 машин. По итогам 1 полугодия 2021 года российский авторынок составил 870 749 автомобилей (+36,9%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, рост продаж новых автомобилей оказался на весьма высоком уровне и уже превысил результаты первого полугодия 2019 года (на 5,1%). Комитет позитивно смотрит на развитие рынка и даже готов скорректировать свой годовой прогноз на 2021 год. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 756 000 легковых (~1 652 000) и легких коммерческих (~124 000) автомобилей, что на 9,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в июне увеличились на 43% и составили 40 096 автомобиле. Второе место по объему продаж занимает Hyundai – реализация 19 204 машин (рост на 44%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает KIA с показателем 18 801 проданный автомобиль, что на 11% выше показателя годичной давности. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 13 265 покупателей (рост на 24%). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чьи продажи составили 10 220 машин (+35%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам июня также вошли Skoda (10 063 шт., +38%), Toyota (7 541 шт., +2%), ГАЗ (4 637 шт., +23%), Nissan (4 100 шт., -4%) и Haval (3 509 шт., рост почти в 2,5 раза).

Самой продаваемой моделью в России по итогам июня остается LADA Granta, чья реализация увеличилась на 23,1% и составила 14 133 автомобиля. Второе место заняла LADA Vesta с показателем 11 932 машины (+41,3%). Спрос на кроссовер Hyundai Creta вырос на 14% – до 7 315 проданных автомобилей. Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились на 89,1% до 7 206 машин. KIA Rio занял пятое место с результатом 6 434 автомобиля, он единственный в десятке лидеров продемонстрировал в июне падение (-18,3%). Лифтбек Volkswagen Polo был реализован в количестве 6 080 штук, что на 21,8% выше показателя годичной давности.

Семейство внедорожников LADA Niva разошлось тиражом в 5 399 экземпляров (+27,6%). Реализация лифтбека Skoda Rapid второго поколения выросла более чем в 3 раза и составила 4 922 единиц. Renault Duster выбрали 4 875 покупателей (+90,7%). Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России универсал LADA Largus с показателем 3 982 проданных машины (+18%).

ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ЗА ИЮНЬ И ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ (ЯНВАРЬ-ИЮНЬ) 2021/2020 ГОДОВ

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам LCV < 3,5 тонн (в отдельных исключениях масса достигает верхнего предела 6 тонн). Возможны незначительные корректировки данных по легкой коммерческой технике (LCV).

25 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ И ЛЕГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ ПО МОДЕЛЯМ ЗА ПЕРИОДЫ ИЮНЬ 2021/2020 ГОДОВ И ЯНВАРЬ–ИЮНЬ 2021/2020 ГОДОВ

Данные продаж Комитета автопроизводителей АЕБ включают как импортированные, так и автомобили местной сборки.

Примечание: рейтинг марок основан на результатах продаж за месяц.

Примечание:

Ежемесячные данные АЕБ не включают данные о продажах BMW и Mercedes-Benz Rus, в связи с решением штаб-квартир BMW Group и Mercedes-Benz AG изменить периодичность публикации данных о продажах с ежемесячной на

ежеквартальную.

Таблицы c результатами рынка за 1-е полугодие 2021 года содержат данные обо всех брендах, включая BMW, MINI, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz (LCV) и smart.