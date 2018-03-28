Автомобильный рынок США в мае 2021 года

После кризиса 2008 года, который привел к коллапсу на автомобильном рынке США, этот рынок прошел долгий путь восстановления и сумел вырасти с 10,5 млн шт. (в 2010 году) до рекордного показателя 17,5 млн шт. (в 2016 году).

Однако смена президента и новая протекционистская политика с первоначальным экономическим бумом из-за резкого снижения налогов не принесли пользы. За последние три года продажи автомобилей умеренно снижались: до 17,23 млн шт. - в 2017 году, до 17,34 млн шт. - в 2018 году и до 17,02 млн шт. - в 2019 году.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 произошло более серьезное падение - до 14 665 787 автомобилей (-13,8% по сравнению с 2019 годом).

2021 год начался позитивно для авторынка страны. Уже в 1 квартале было продано 3,97 млн автомобилей, что соответствует росту на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В апреле реализовано 1,4 млн, тем не менее, из-за низкой базы прошлого периода динамика роста оказалась высокой (+110%).

В мае авторынок США продолжил быстро расти (1,51 млн шт.;+42%). Таким образом, в целом с начала года в стране продано 6,88 млн машин, что на 30,8% больше продаж по сравнению с 2020 годом. Эксперты считают, что рынок почти восстановился, догнав допандемический уровень: если сравнить показатели мая 2021 года с результатами мая 2019 года - разница составляет всего 4,4% (в пользу 2019-го года).

Лидер рынка, Toyota, в мае 2021 года сумел реализовать на 43,5% автомобилей больше, чем в мае 2020-го. Лучшую динамику в группе лидеров продемонстрировал Hyundai, увеличив продажи на 56,2%. Самый медленный рост зафиксирован у Ford, который в этом месяце прибавил "всего" 14,3%.

По материалам focus2move

Фото: agentika.com