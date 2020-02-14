Автомобильный рынок Японии в мае 2021 года

Японский авторынок - третий в мире по величине. Его годовой объём в последнее десятилетие колебался 4,9 и 5,5 млн автомобилей. В 2019 году здесь было реализовано 5,2 млн экземпляров.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи упали и составили 4 598 610 автомобилей, что соответствовало снижению на 11,6% по сравнению с 2019 годом.

2021 год для японского авторынка начался с позитива: фактически в 1 квартале было продано 1 429 744 автомобиля (+4,2%). В апреле реализовано еще 349 895 машин (+29,4%), хорошая динамика была обусловлена низкими показателями апреля 2020 года.

В мае 2021 года объемы реализации автомобилей в стране продолжили рост, было продано 319 318 автомобилей (+46,3%). Таким образом, с начала года в целом объем рынка составил 2,01 млн (+12,8%). Однако эксперты считают, что по сравнению с допандемическим уровнем японский авторынок еще не восстановился. Если судить по показателям мая, сравнив их с продажами в мае 2019 года, то очевидно, что пока наблюдается "минус" (в сравнении с маем 2019 года продажи в мае 2020-ого снизились на 20,7%).

Toyota осталась лидером японского авторынка, продемонстрировав рост продаж на 14,3% и занимая долю более 30% рынка. За нею в марочном рейтинге следует Suzuki (+25,7%), и это самый высокий рост в десятке лидеров. А самый маленький - у Honda (+1,2%).

По материалам focus2move

Фото: picworld.ru