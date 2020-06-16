Автомобильный рынок Исландии в мае 2021 года

Автомобильный рынок Исландии находился в положительном тренде с 2014 по 2017 год, тогда его объём достиг рекордного с 2009 года уровня. Однако в 2018 году он пережил жесткое падение (-15,7%), когда реализация легковых автомобилей составила 17 871 шт., что значительно меньше результата 2017 года (21 204 шт.).

В 2019 году, согласно данным, опубликованным Министерством транспорта страны, состояние авторынка продолжило ухудшаться (16 559 шт.; -7,3%). 2020 год начался с отрицательных результатов (-16,2% в январе и -13,4% в феврале), в марте рынок был "плоским", но быстро рухнул в апреле (-69%), когда пандемия COVID-19 достигла территории страны. Самое резкое падение продаж произошло в мае (-74,4%). В последующие месяцы на рынке страны наблюдалась смешанная тенденция с резким ростом и снижением продаж. В целом за год было реализовано 9 184 автомобиля (-44,5%).

2021 год начался с позитива. В 1 квартале было продано 56 971 шт. (+11,1% по сравнению с 1 кварталом 2020 года). В апреле реализация автомобилей достигла показателя 932 шт. (+123,5%). Высокая динамика при небольшом количестве обусловлена очень низким объёмом продаж в апреле 2020 года.

В мае 2021 года исландский рынок вырос до 1 497 шт. (+53,9%), а в целом с начала года продажи составили 4 873 шт. (+55,3%). Тем не менее, по сравнению с допандемическим уровнем рынок все еще не восстановился, снижение продаж составляет 9,2% по отношению к такому же месяцу 2019 года.

Лидер рынка Toyota продемонстрировала рост на 46% с начала года, ее доля рынка составила более 16%. Однако, лучшие показатели в десятке лидеров показал Mercedes, продажи которого выросли на 83,8%. Самое резкое падение реализации - у марки Tesla (-50,6%).

По материалам focus2move

Фото: vpoxod.ru