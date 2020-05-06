Автомобильный рынок Туниса в мае 2021 года

В последнее десятилетие автомобильный рынок Туниса развивался весьма динамично. В период 2014-2017 гг. он последовательно рос, устанавливая год от года рекорды, и это без учёта "серого рынка", который, по оценкам экспертов, составляет более 10% от "официального". Однако, после рекордного количества в 63 678 автомобилей, проданных в 2017 году, в 2018-м рынок резко сократился, пострадав от экономического кризиса. Его объем снизился до 52 935 автомобилей (-16,9%).

В 2019 году негативный тренд сохранился: реализовано 50 275 автомобилей (-17,0%). В первую очередь это было связано с падением сегмента LCV, в то время как сегмент легковых автомобилей фактически умеренно вырос. В 2020 году продажи автомобилей практически не пострадали от пандемии COVID-19: за год реализовано 50 825 единиц (-1,1%).

2021 год начался с роста: в январе было продано 4 580 автомобилей (+14,8%). В феврале - зафиксировано небольшое падение (4 043 шт.; -8,8%), в марте - быстрый рост (5 472 шт.; +84,6%), в апреле - снова низкий объем реализации, несмотря на огромный рост отностельно прошлогоднего результата (+784,3%). Так сказался эффект низкой базы из-за резкого падения продаж в апреле 2020 года, но фактически в апреле 2021 года было продано всего 1 123 автомобиля.

В мае рынок продолжил рост (6 330 шт.; +87,1%), а в целом за пять месяцев с начала года продажи составили 21 548 шт. (+44,6%). Эксперты считают, что по сравнению с допандемическим уровнем тунисский авторынок демонстрирует эффектный рост: по сравнению с маем 2019 года объем реализации автомобилей увеличился на 51,3% .

Эффектный рост показывает лидер марочного рейтинга на этом рынке - Hyundai, нарастивший продажи на 84,6% по сравнению с 2020 годом. За ним следует KIA (+61,9%). Isuzu - единственная марка в десятке лидеров, у которой эксперты отметили падение объемов (-9,1%).

По материалам focus2move

Фото: worldhoppin.com