Кубинский авторынок в мае 2021 года

Поскольку на Кубе до сих пор не разрешены розничные операции с автомобилями, государственная корпорация CIMEX является единственной, кто осуществляет продажу транспортных средств. Новые автомобили продаются частным клиентам с применением налога в размере 800%, для автомобилей с пробегом налог составляет 1500% от стоимости.

Лишь несколько единиц (менее 10% от общего числа) приобретаются частным образом, а остальное делится между государственными компаниями: в основном это общественное такси и машины, предназначенные для сдачи в аренду туристам.

В 2018 году объем кубинского рынка составил порядка 4,5 тысячи автомобилей, что стало рекордным по сравнению с предыдущими годами. Но уже в 2019 году продажи машин сильно упали, было зарегистрировано всего 3 015 шт.

Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году реализовано только 1 560 автомобилей, что соответствует снижению продаж на 48,3% по сравнению с 2019 годом.

2021 год начался для кубинского рынка позитивно. В 1 квартале было продано 600 автомобилей (+10,1%). В апреле реализация машин продолжила рост, фактически было продано 180 единиц. В мае объем рынка в стране составил 220 единиц (+423,8%), а в целом с начала года было продано 1 000 автомобилей, что на 70,4% больше, чем в 2020 году. Однако, эксперты считают, что рынок на Кубе ещё не достиг допандемического уровня. Если май 2021 года сравнить с маем 2019 года - разница очевидна: объемы ниже на 12,4%.

В марочном рейтинге лидирует Peugeot, продемонстрировавший рост 73,5% по сравнению с прошлым годом. Марке принадлежит более 25% кубинского рынка. На втором месте - KIA, нарастившая продажи на 122,4%.

По материалам focus2move

Фото: drom.ru