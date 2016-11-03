Европейский авторынок в мае вырос на 74%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам мая увеличились на 73,7% и составили 1 млн 083 тыс. 795 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), положительная динамика обусловлена исключительно низкой базой прошлого года, когда из-за эпидемии коронавируса действовали карантинные ограничения. Поэтому нынешний результат будет корректнее сравнивать с маем 2019-го, по отношение к которому показатели продаж оказались на 25% ниже. По итогам пяти месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 5 млн 204 тыс. 398 единиц (+31,1%).

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 230635 машин (+37,2%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 156737 машин (рост в 7,7 раза). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), дилерские центры, которые в этом году могли предоставлять только дистанционные продажи автомобилей, с 12 апреля вновь открыли двери для посетителей. Несмотря на это, майский результат еще далек от докризисного уровня – по сравнению с последним весенним месяцем 2019 года он оказался на 13,2% хуже.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на третью строчку европейского рейтинга. По оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 144 тыс. единиц (+38,7%).

Четвертый результат показала Италия – 142730 машин, что на 43% больше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку европейских лидеров по-прежнему Франция, чьи дилеры увеличили реализацию на 46,4% до 141040 автомобилей. Добавим также, что авторынок Испании в мае вырос в 2,8 раза до 95403 машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в мае продал Volkswagen – 126956 машин (+82,4%). На втором месте идет Peugeot с показателем 65183 автомобиля (+60,3%). Третью строчку занимает Toyota, реализовавшая 63125 машин (+97,7%). Замыкают пятерку лидеров на этот раз Skoda (62613 шт., +92,2%) и BMW (62550 шт., +95,2%).