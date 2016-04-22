Самые продаваемые в мире автомобили в сегменте купе в 1 квартале 2021 года

В 1 квартале 2021 года новым мировым лидером среди самых продаваемых купе стал Dodge Charger (21 471 шт.; доля рынка 12,5%). Появившаяся на американском рынке в 1966 году, эта модель дорабатывалась и продавалась, сменив семь поколений, последнее из которых было представлено в 2011 году. Наконец, она сумела оттеснить на вторую позицию своего главного конкурента - Ford Mustang (21 042 шт.; доля рынка 12,2%).

Выпускаемый с 1965 года, Mustang - самый культовый автомобиль, выпускаемый маркой Ford, создавший класс американских мускул-каров «пони-кар» (доступное спортивное купе с длинным капотом и короткой задней «палубой»). Текущее (пятое) поколение модели, зашедшее на рынок в 2014 году, распространяется более чем в 135 странах.

На третьем месте рейтинговой таблицы по итогам квартала - Dodge Challenger (15 753 шт.; доля 9,2%), далее следует Porche 911 (8 146 шт.; доля 4,7%). За ними - Chevrolet Camaro (7 815 шт.; доля 4,5%). Camaro поступил в продажу 29 сентября 1966 года, он был разработан как модель-конкурент для Ford Mustang. Его производство было прекращено в 2002 году, однако в 2009-ом Chevrolet вернул на рынок пятое поколение, в 2016 году заменив его шестой версией, которая сейчас реализуется.

На шестом месте в десятке лидеров - Chevrolet Corvette, который показал впечатляющие результаты (7 008 шт.; доля 4,1%), опередив Volkswagen Arteon (6 621 шт.), занявший седьмое место. Далее идет Porsche Taycan, который ворвался в ТОП-10, перескочив в рейтинговой таблице сразу на 21 строчку вверх (6 255 шт.). Замыкают десятку Mazda MX-5 (5 726 шт.; доля 3,3%) и Geely Xingyue Star (5 487 шт.; доля 3,2%).

По материалам focus2move

Фото: NetCarShow.Com