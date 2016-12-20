Авторынок Мадагаскара за 4 месяца 2021 года

Автомобильный рынок Мадагаскара в последние годы отличался нестабильностью. Так, после сильного падения в 2016 году, он быстро восстановился, подняв объемы продаж автомобилей в 2017 году до 2 126 единиц. Однако потом количество регистраций стало снижаться, и в 2018 году рынок упал на 6,2% до 1 995 автомобилей.

В 2019 году этот спад продолжился. Объём продаж за год составил 1 894 автомобиля, что на 5,1% меньше, чем в предыдущем году. В 2020-ом из-за пандемии COVID-19 годовой объём реализации снизился до уровня в 1 751 автомобиль (-7,8% по сравнению с 2019 годом).

2021 год начался довольно ровно для мадагаскарского рынка. Фактически за 1 квартал был продан 481 автомобиль, что соответствует снижению лишь на 0,2% по сравнению с 1 кварталом 2020 года.

Однако в апреле рынок снова стал расти: реализовано 158 автомобилей (+27,4%), что повлияло на продажи за четыре месяца в целом. Так, с начала года в Мадагаскаре было реализовано 639 автомобилей, что на 5,4% больше по сравнению с 4 месяцами 2020 года. А если сравнивать с предпандемическим уровнем, то рынок в апреле 2021 года вырос по сравнению с апрелем 2019 года на 9,7%.

Toyota осталась лидером мадагаскарского рынка (ее доля более 25%), продемонстрировав рост на 25,6% по сравнению с 4 месяцами 2020 года. За нею следуют Renault (+ 32,7% в динамике) и Nissan (+8,6%).

По материалам focus2move

Фото: wisetoast.com