Автомобильный рынок Австрии за 4 месяца 2021 года

Австрийский авторынок в последние годы эксперты характеризовали как устойчивый к кризису, зрелый, один из самых стабильных в Европе. После достижения пика в 353 596 автомобилей (+7,3%) в 2017 году, этот рынок незначительно снизился (-3,3%) в 2018 году. Тогда было продано 341 832 автомобиля. Тренд на незначительное снижение сохранился и в 2019 году, когда реализовали 329 363 шт.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи машин составили всего 248 740 (-24,5% по сравнению с 2019 годом). Новый 2021 год этот рынок тоже начал с отрицательного тренда. В январе продажи автомобилей снизились на 38,4% до 14 133 шт. Однако, уже в следующем месяце авторынок начал восстанавливаться, и в феврале было продано 19 863 шт., падение составило всего 5,7%.

В апреле австрийский авторынок продолжил быстро расти: продано 22 296 шт. (+97,7%). А всего с начала года за четыре месяца было реализовано 85 818 единиц, что на 30% больше, чем в 2020 году. Несмотря на этот огромный очевидный рост, важно отметить, что здесь во многом сказался "эффект низкой базы" апреля 2020 года. Фактически, по сравнению с "предпандемическим" уровнем (апрель 2019 года) продажи снизились на 30,4%.

На вершине марочного рейтинга остался Volkswagen, показавший рост на 34,5% с начала года. За ним следует Skoda (+17,5%). Однако, лучший рост в десятке лидеров продемонстрировала Audi, увеличив продажи на 70,2%.

По материалам focus2move

Фото: zastavki.com