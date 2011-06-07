ТОП-10 бестселлеров китайского рынка за 4 месяца 2021 года

Китайский рынок новых легковых автомобилей является крупнейшим в мире и характеризуется очень низкой концентрацией продаж топовых моделей. На ТОП-10 моделей приходится всего 17,5% рынка, в то время как на ТОП-50 - уже почти половина (49,6%), а на ТОП-100 - 70,3%.

Бестселлером в период 2010-2015 гг. был Wuling Hongguang, который квалифицируется как микроавтобус (8-местный MPV). С 2017 года лидерство перешло к Volkswagen Lavida, компактному седану, который в 2019 году достиг пика продаж (2,4% рынка).

На конец апреля 2021 года на рынке лидирует Nissan Sylphy, занявший лидирующие позиции в сентябре 2020 года (166 808 шт.; 2,4% доли рынка). На втором месте - Haval Н6, реализованный в количестве 140 962 шт. (2% рынка). Замыкает подиум Changan CS75 (130 079 шт.; 1,9% рынка).