Бестселлеры авторынка Южной Кореи в апреле 2021 года

На южнокорейском рынке, где две ведущих марки Hyundai и KIA совместно занимают большую часть рынка, ТОП-10 модельного рейтинга почти полностью принадлежит им. Исключение составляет лишь Genesis G80.
Лучшим по состоянию на апрель 2021 года стал Hyundai Porter, реализованный в количестве 35 975 единиц (6,2% рынка).
На втором месте - Hyundai Grandeur с долей рынка в 6,1% (35 545 шт.). Третий на подиуме - KIA Carnival, который поднялся в рейтинге сразу на 13 мест (32 116 шт.), заняв 5,5% доли рынка.
На четвертой позиции - Hyundai Avante (+4 места в рейтинге; 27 552 шт.; 4,7% доли рынка), за ним следуют KIA Sorento (+4 места в рейтинге; 27 011 шт.; 4,6% доли рынка) и KIA K5 (-3 места в рейтинге; 24 476 шт.; 4,2% доли рынка).
На седьмом месте - KIA Bongo (-1 место в рейтинге; 23 436 шт.; 4% доли рынка), опередивший Hyundai Tucson, который оказался на восьмой позиции (22 065 шт.; 3,8% доли рынка).
Hyundai Sonata (-5 мест в рейтинге) реализован в количестве 21 099 шт. (3,6% доли рынка). Замыкает ТОП-10 Genesis G80 (+16 мест в рейтинге), который приобрели в количестве 19 625 шт. (3,4% доли рынка).
По материалам focus2move
Фото: kimuracars.com, pippip.ru, thekoreancarblog.com