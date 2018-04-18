Бестселлеры авторынка Южной Кореи в апреле 2021 года

На южнокорейском рынке, где две ведущих марки Hyundai и KIA совместно занимают большую часть рынка, ТОП-10 модельного рейтинга почти полностью принадлежит им. Исключение составляет лишь Genesis G80.

Лучшим по состоянию на апрель 2021 года стал Hyundai Porter, реализованный в количестве 35 975 единиц (6,2% рынка).

На втором месте - Hyundai Grandeur с долей рынка в 6,1% (35 545 шт.). Третий на подиуме - KIA Carnival, который поднялся в рейтинге сразу на 13 мест (32 116 шт.), заняв 5,5% доли рынка.