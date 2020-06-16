Европейский авторынок в апреле вырос в 3,6 раза

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам апреля увеличились в 3,6 раза и составили 1 млн 039 тыс. 810 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), рекордный рост обусловлен низкой базой прошлого года, когда из-за вспышки коронавируса в большинстве европейских стран дилерские центры были закрыты. Поэтому нынешний результат будет корректнее сравнивать с апрелем 2019-го, по отношение к которому было продано почти на 300 тыс. машин меньше. По итогам четырех месяцев 2021 года реализация автомобилей в Европе составила 4 млн 120 тыс. 443 единицы (+23,1%).

Лидером по реализации автомобилей в прошлом месяце остается Германия, где было продано 229650 машин (+90%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на вторую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам агентства «АВТОСТАТ», продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили более 150 тыс. единиц (без учета LCV).

Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Италия с показателем 145033 машины (рост в 34 раза). Четвертый результат показала Великобритания – 141583 автомобиля, что в 33 раза больше по сравнению с прошлым годом. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), дилерские центры, которые в начале года могли предоставлять только дистанционные продажи автомобилей, с 12 апреля вновь открыли двери для посетителей. В связи с этим в SMMT ожидают рекордного роста спроса в ближайшие месяцы, в том числе благодаря низкой базе прошлого года.

Замыкает пятерку европейских лидеров на этот раз Франция, чьи дилеры увеличили реализацию в 6,7 раза до 140426 автомобилей. Добавим также, что авторынок Испании в апреле вырос в 18,9 раза до 78595 машин.

Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе в апреле продал Volkswagen – 120626 машин (рост в 3,3 раза). На втором месте идет Peugeot с показателем 70361 автомобиль (рост в 4,7 раза). Третью строчку занимает Mercedes-Benz, реализовавший 61809 машин (рост в 3,6 раза). Замыкают пятерку лидеров Toyota (61128 шт., рост в 3,9 раза) и BMW (60623 шт., рост в 2,8 раза).