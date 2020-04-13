Авторынок Германии в апреле 2021 года

Это самый большой и стабильный автомобильный рынок в Европе, среднесрочный рост которого начался в 2010 году, когда продажи легковых автомобилей составили 2,91 млн. В 2019 году, несмотря на все пессимистичные взгляды на экономическую конъюнктуру, рынок достиг уровня в 3,6 млн легковых автомобилей, установив новый рекорд.

Учитывая сегмент LCV в 2019 году (343 тыс. единиц), показатели рынка легких транспортных средств в Германии составили 3,94 млн, что является четвертым по величине рынком после Китая, США и Японии.

Из-за пандемии COVID-19 продажи в 2020 году упали. Фактически было продано 2 917 678 единиц, что на 19,1% меньше, чем в 2019 году.

В январе 2021 года объем рынка составил 169 754 автомобиля, что на 31,1% меньше по сравнению с предыдущим годом. Рынок остался на низком уровне в феврале, когда было продано 194 349 единиц (-19%).

В марте рынок впечатляюще восстановился, фактически было продано 292 349 единиц (+35,9%).

В апреле немецкий автомобильный рынок продемонстрировал огромный рост после эффективного восстановления в предыдущем месяце. Действительно, в апреле 2021 года было продано 229 650 единиц (+90%). А за месяца это составляет 656 452 единицы, что на 6,4% меньше, чем год назад. Важно отметить, что продажи значительно снизились в апреле 2020 года (-61,1%).

Лидер рынка - Volkswagen - поднял продажи в апреле на 108,4%, за ним следует Mercedes-Benz, продажи которого выросли на 158,5%. Самый слабый рост в десятке лидеров зафиксировал Ford (+28%).

По материалам focus2move

Фото: leomothew.com