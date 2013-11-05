Авторынок Вьетнама: итоги 1 квартала 2021 года

В прошлом десятилетии рынок показал серию рекордов. Так, 2016 год был закончен с показателем, более чем вдвое превышающим результат 2012 года. Однако в 2017 году рынок сменил многолетний тренд, снизившись на 12,6%.

В 2018 году рынок сразу же начал восстанавливаться, показав рост на 11,1%, а в 2019 году он продолжил расти (+14,3%).

Начав 2020 год с очень негативной тенденции (-41,9%), рынок значительно вырос в феврале (+27,2%), прежде чем упасть в марте (-32,6%) из-за пандемии COVID-19, которая привела к самому резкому падению продаж в апреле (-43,7%).

Однако далее рынок восстановился быстро и впечатляюще. Фактически в июне (+1,4%) продажи снова выросли и оставались положительными в течение всего второго полугодия, причем самый большой рост был зафиксирован в ноябре (+62,6%).

Итого в 2020 году продажи выросли на 8%, несмотря на пандемию COVID-19. Фактически в стране было реализовано 384 934 единицы.

В январе вьетнамский автомобильный рынок показал положительную динамику. Так, за первый месяц было продано 33 087 единиц, что на 66,8% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако, тенденция быстро изменилась в феврале, когда было продано 17 678 автомобилей (-17%).

В марте рынок снова начал впечатляюще расти: было продано 38 185 единиц (+70,3%), а в 1 квартале продажи составили 88 950 единиц (+40%). Они даже превысили допандемический уровень 1 квартала 2020 года, когда фактически было зарегистрировано 73 083 машины, что на 17,8% меньше, чем в этом году.

Все марки сообщают о двузначном росте объемов реализации в марте. Лидер рынка - Hyundai (+66,3%) - продолжает быстро наращивать продажи, за ним следует Toyota, которая выросла на 26,9%. Лучшим результатом в десятке лидеров в этом месяце может похвастаться Ford, увеличивший продажи на 138,1%.

По материалам focus2move

Фото: aviatrip.com