Польский автомобильный рынок: итоги 1 квартала 2021 года

Этот рынок характеризуется большим количеством автомобилей с пробегом, и, что уникально для Европы, сильным импортом "свежих" подержанных автомобилей, поступающих в основном из Германии. Однако в последние годы развитие автомобилей с более низким уровнем выбросов и увеличение доходов населения, породили высокий спрос на новые автомобили, увеличив рынок с 384 тысяч в 2012 году до почти 490 тысяч в 2018 году.

Однако эта положительная тенденция не стала краткосрочной, и в 2019 году рынок еще больше вырос, впервые преодолев рубеж в полмиллиона проданных автомобилей за календарный год, побив 5-й подряд рекорд.

Из-за пандемии COVID-19 продажи в 2020 году значительно снизились. Фактически, они составили 428 347 единиц, что соответствует падению на 22,9% по сравнению с 2019 годом.

В январе 2021 года рынок задал позитивный тренд. Было реализовано 5 812 автомобилей, что на 35,5% больше по сравнению с предыдущим годом, но тренд быстро изменился в феврале, когда было продано всего 5 194 единиц (-37,4%).

В марте польский автомобильный рынок эффективно восстановился после падения предыдущих месяцев. Но важно учитывать, что продажи в марте 2020 года упали на 40,8%, что в нынешнем году породило эффект низкой базы. Действительно, в марте было продано 44 912 машин (+51,4%), а продажи в 1 квартале составили 113 078 единиц (+5,1%). Тем не менее, важно отметить, что продажи по-прежнему ниже на 15,9% по сравнению с 1 кварталом 2019 года.

Лидер рынка - Toyota - увеличила продажи в этом месяце на 73,7%, за ней следует Skoda, набравшая 43,3%. О лучших результатах в десятке лидеров сообщил Ford, увеличивший продажи на 149,4%.

По материалам focus2move

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