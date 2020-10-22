Иранский автомобильный рынок в 1 квартале 2021 года

В период с 2014 по 2017 годы авторынок страны активно восстанавливался. За это время продажи удвоились и достигли уровня в 1,3 млн единиц в год. Однако, с 2018 года рынок начал снижаться.

Согласно данным, опубликованным Иранским национальным бюро статистики, в 2018 году продажи легковых автомобилей (местное производство + импорт) составили 1 194 505 автомобилей, упав на 23,1%. Тенденция ухудшилась в 2019 году, когда все импортные поставки прекратились.

В 2019 году на рынке было зафиксировано огромное падение продаж. Было зарегистрировано только 750 867 единиц (-37,1%).

Продажи в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, выросли на 8,7%. Фактически было продано 816 497 автомобилей.

В январе 2021-го иранский автомобильный рынок продемонстрировал очень негативную тенденцию. В первый месяц было продано 52 034 единицы, что на 43,7% меньше, чем годом ранее. Однако, тренд быстро изменился в феврале - во втором месяце продажи составили 121 526 единиц (-51,2%).

В марте иранский автомобильный рынок немного упал, показав разворот прежнего тренда. Действительно, в марте 2021 года было продано 62 501 автомобиль (-8,4%), а продажи в 1 квартале составили 236 061 машину (-2%). По сравнению с показателями 1 квартала 2019 года продажи выросли на 37%.

Лидер рынка Peugeot (+35,2%) продолжает быстро расти, за ним следует Saipa, которая, потеряла 31,7% продаж. Renault сообщила об очень впечатляющем росте продаж (+165,1%).

По материалам focus2move

Фото: timesofisrael.com