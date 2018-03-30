Чилийский авторынок в первом квартале 2021 года

Чилийский авторынок достиг рекордного уровня в 2013 году, когда продажи составили 378 тысяч автомобилей. Далее последовало падение до 282 232 единиц (2014-й) из-за экономического кризиса. Но спад закончился и начался новый позитивный период: продажи росли в течение последующих четырех лет, достигнув рубежа в 0,4 млн единиц в 2018 году. В этом году был достигнут рекорд продаж за все время - 417 354 автомобиля.

В течение 2019 года экономическая и социальная ситуация ухудшилась, и чилийский рынок легковых автомобилей отреагировал - за весь год было продано всего 369 864 единицы.

Из-за пандемии COVID-19 в 2020 году продажи упали. Фактически за год было продано 258 835 единиц, что на 30% меньше, чем в 2019 году.

В январе 2021 года рынок начал с падения: реализовано 24 984 единицы (-22,2%). Однако, в феврале он значительно восстановился - тогда было продано 24 492 автомобиля (-2,1%).

В марте чилийский автомобильный рынок начал быстро расти по сравнению с первыми двумя месяцами. Так, в начале весны было реализовано 32 511 единиц (+69,5%), а продажи в первом квартале составили 81 987 штук (+7,4%). Важно отметить, что в марте 2020 года рынок снизился на 37,7%, что способствует существенному росту в этом году(низкая база).

Лидер рынка - Chevrolet - в марте увеличил продажи на 72,2%. За ним следует Hyundai, объемы реализации которого выросли на 137,8%. Лучшие показатели в десятке лидеров показала компания Chery, которая в марте увеличила продажи на 203,2%.

По материалам focus2move

Фото: digitaljournal.com