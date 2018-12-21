Греческий автомобильный рынок в первом квартале 2021 года

В прошедшем десятилетии авторынок восстанавливался после резкого падения, о котором сообщалось во время финансового кризиса 2008 - 2010 годов. С 2012 года сегмент легковых автомобилей значительно улучшился: рынок вырос с 58 480 шт. (2012) до 103 436 шт. (2018), а 2019 год стал седьмым годом роста. Общий объем продаж в 2019 году составил 114 110 автомобилей (+10,3%).

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 продажи упали. Фактически было продано 80 906 единиц, что на 29,1% меньше, чем в 2019-м.

В январе 2021 года рынок начал новый год с негативным трендом: за первый месяц реализовали 7 766 автомобилей, что на 20,6% меньше по сравнению с январем предыдущего года. В феврале рынок снова снизился, когда было продано всего 6 689 единиц (-14,9%).

В марте греческий автомобильный рынок сообщил о развороте тренда и невероятно вырос по сравнению с первыми двумя месяцами года. В марте было продано 8 984 автомобиля (+140%), а в первом квартале удалось реализовать 23 439 единиц, что на 9,6% больше по сравнению с 2020 годом. Важно отметить, что продажи в марте 2020 года снизились на 60,7%, что завышает показатели этого месяца (низкая база).

Лидер рынка - Toyota - в марте увеличила продажи на 61,5%, за ней следует Peugeot, который вырос на 375,4% и показал лучший результат в группе лидеров. Suzuki также сообщила о высоких положительных результатах, увеличив свои продажи на 275,2%.

По материалам focus2move

Фото: webturizm.ru