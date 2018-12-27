Китайский автомобильный рынок в первом квартале 2021 года

Китайский автомобильный рынок начал замедляться с 2016 года, достигнув доли в 30% мировых продаж автомобилей. Эксперты считают, что развитие этого рынка в большей степени зависит от того, как будут решаться две основные проблемы, возникших в результате стремительного роста (бум на авторынке) в последнее десятилетие - от того, как будет развиваться борьба с загрязнением окружающей среды и пробками на дорогах.

Китайское правительство переключило свое внимание с общего объема автомобилей на качественный состав парка и стало постепенно создавать стимулы для небольших автомобилей с низким уровнем выбросов, а также поддерживать инвестиции в автомобили с альтернативными источниками энергии (AFV), в большей степени электрические. Одним из таких шагов руководства страны стало решение повысить в январе 2017 года пошлины для автомобилей с объёмом двигателя более 1,6 литра (с 5% до 7,5%). В течение 2017 года темпы прироста продаж снизились до уровня 28,2 млн автомобилей, что лишь на 0,9% больше, чем в 2016-ом году.

В 2018 году продажи новых легковых автомобилей в Китае продолжили терять обороты в связи с замедлением внутреннего потребительского спроса. Рынок прервал положительную тенденцию последних лет, упав впервые с 90-х годов и завершив 2018 год с результатом в 27,5 млн автомобилей (-3,7%). А в 2019 году в стране было продано 25,7 млн автомобилей, что на 6,5% меньше, чем в предыдущем году.

В 2020 году падение продолжилось, теперь уже из-за пандемии COVID-19. Фактически было реализовано 24 730 045 автомобилей, что на 4,1% меньше, чем в 2019 году.

Однако уже в январе 2021 года ситуация изменилась, авторынок начал Новый год в позитивном тренде: китайцы в январе приобрели 2,43 млн автомобилей, что на 24,9% больше по сравнению с прошлогодним результатом, а в феврале отмечен бурный рост: продано 1,15 млн автомобилей (+235,3%). Но здесь важно отметить, что на такую динамику повлиял эффект низкой базы февраля 2020 года: год назад было зафиксировано снижение продаж на 77,3%.

В марте в Китае снова произошел рост, выраженный двузначным числом - после двух и без того очень позитивных месяцев. Объем продаж в марте вырос на 69,1% до 2,43 млн экземпляров. А в 1 квартале в целом суммарный результат трех месяцев составил 6,01 млн единиц (+ 61,2%). Но здесь также важно помнить, что год назад продажи в 1 квартале показывали падение, выраженное двузначным числом: в феврале 2020 года было "минус" 77,3%, в марте - "минус" 39,4%.

В марте лидер рынка Volkswagen увеличил продажи на 90,1%. Второе место в марочном рейтинге заняла Toyota (+70,4%). Geely стала единственной маркой в десятке лидеров, сообщившей о падении объемов продаж (-6,2%).

По материалам focus2move

Фото: sixthtone.com