Сирийский авторынок в первом квартале 2021 года

Не так давно Сирия была крупнейшим автомобильным рынком на Ближнем Востоке. Всего 10 лет назад объем продаж автомобилей в стране составлял 87 500 экземпляров в год. К сожалению, в последнее десятилетие экономика страны, включая автомобильную промышленность, была подорвана войной с терроризмом.

В период с 2010 по 2013 год сирийский рынок потерял более половины объема своих ежегодных продаж, а в 2014 году в стране было реализовано всего 23 955 автомобиля. Далее это падение продолжилось, негативный пик был достигнут в 2017 году, когда рынок потерял 90% по сравнению с 2010 годом. Объем реализации машин составил 7 978 экземпляров. В 2018 году эксперты сообщили о незначительном росте до уровня 10 тысяч единиц. Однако 2019 год снова завершился со знаком "минус": продано 8 347 автомобилей, что на 15,8% меньше предыдущего года.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19, социальной и политической нестабильности в стране падение рынка было еще более значительным: реализован 2 941 автомобиль, что соответствует падению на 64,8% по сравнению с 2019 годом.

2021 год снова начался с негативного тренда: в январе продано только 156 автомобилей, что на 69,7% меньше по сравнению с предыдущим годом. В феврале рынок продолжил падение, завершившись результатом в 127 экземпляров (-72,3%). В марте ситуация не изменилась - 121 шт. (-48,7%), а в целом за 1-й квартал 2021 года продажи автомобилей упали до 404 экземпляров (- 66,6% по сравнению с 2020 годом).

Hyundai вырос на 4,3% - он стал единственной маркой, сообщившей о продажах в марте, за исключением KIA, у которой была зафиксирована реализация одного автомобиля.

По материалам focus2move

Фото: perevernut.blogspot.com