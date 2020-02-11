Мировой рейтинг автомобильных марок в 1 квартале 2021 года

В первом квартале 2021 года Toyota заняла 11,3% доли мирового рынка с объемом продаж в 2,06 млн шт. (+8,3%). Марка смогла увеличить отрыв от преследователей во время кризиса COVID-19.

Кроме того, отслеживая рейтинг самых продаваемых автомобильных марок в мире, эксперты f2m подтверждают лидерство Toyota на протяжении всех последних 10 лет. Японская марка извлекает выгоду из стратегии сосредоточения у одного бренда самой мощной линейки в мире. И в то время, как другие производители идут по пути объединения различных марок в единый "портфель", стремясь охватить больше клиентских сегментов, Toyota лишь немного диверсифицировала стратегию внутри одной марки, с Lexus в премиум-сегменте и Daihatsu в сегменте небольших недорогих автомобилей.

Volkswagen – на второй позиции. Его доля в мировом рынке по итогам января-марта составила 6,6%, реализовано за этот период времени - 1,2 млн автомобилей (+6,1%).

Ford занимает третью позицию (1,01 млн шт.; -0,2%) и является единственной маркой среди десятки лидеров, не сообщившей о росте продаж. За ним идут Hyundai (950 730 шт.; +13,8%) и Nissan (885 051 шт.; +9,4%).

На шестом месте - Honda (862 105 шт.; +13,6%). За нею следуют Chevrolet (742 607 шт.; +1,2%) и KIA (658 573 шт.; +3,2%). Замыкают десятку лидеров две немецкие марки: Mercedes (608 973 шт.; +12,9%) и BMW (516 541 шт.; (+19,1%).

По материалам focus2move

Фото: www.autocentre.ua